Экономика В Нацбанке рассказали, что позволит остановить инфляцию

2018-01-11 20:00 477

Повышения учетной ставки Нацбанка недостаточно для улучшения инфляционной ситуации. Исправить ситуацию можно путем жесткой координации монетарной и бюджетной политики. Об этом написал в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

“Для улучшения инфляционной ситуации только повышения ставки центрального банка, что является стандартной практикой НБУ в борьбе с инфляцией, однозначно недостаточно. Более того, нельзя исключать тот факт, что это приведет к росту банковских ставок по кредитам, которые отечественные производители заложат в стоимость продукции, что, в свою очередь, может стимулировать рост цен. В то же время, ситуацию можно улучшить благодаря усилению координации государственной политики и различных органов государственной власти по преодолению инфляции”, - отметил он.

Как уточнил Данилишин, факт осуществления значительных объемов бюджетных расходов в декабре 2017 года, и в следовательно переливания гривны с казначейского счета в Национальном банке на денежно-кредитный рынок, продемонстрировал необходимость жесткой тактической координации денежно-кредитной (монетарной) и бюджетной политики.

“Для снижения инфляции необходима координация деятельности НБУ, Кабмина и Антимонопольного комитета. Но АМКУ не преуспел в демонополизации рынков. По состоянию на середину 2017 года более 40% рынков в нашей стране были монополизированы, 11% рынков работали в условиях административной или естественной монополии. Монополии и олигополии сложились в ТЭК (65%), в сфере транспорта и связи (82%). Монополисты злоупотребляют своим положением, применяют инструменты, позволяющие максимизировать прибыль путем завышения цен и тарифов. Это отражается на инфляции”, - обратил внимание специалист.

По его словам, нужно проводить политику, направленную на увеличение конкуренции, реформирования жилищно-коммунальной сферы с целью предотвращения роста тарифов, который не обусловлен повышением качества услуг, структурную перестройку экономики с целью снижения ее зависимости от внешних рынков.

“Такие мероприятия направлены не только на снижение инфляции, но и на обеспечение условий для долгосрочного роста экономики”, — добавил Данилишин.

Председатель Совета НБУ также считает, что отмена регулирования цен на продукты питания была преждевременной, поскольку в условиях монополизированной экономики Украины оно привело к повышению темпов инфляции. Кроме того, по его мнению, целесообразным будет восстановление работы Государственной ценовой администрации, которая на этапе перехода экономики Украины от рецессии к росту осуществляла бы контроль за ценообразованием, на которое в настоящее время рынок имеет очень одностороннее специфическое воздействие, и ростом потребительских цен.

Как пояснил Данилишин, влияние НБУ на уровень инфляции существенное, но оно не имеет определяющего значения.

“Действия, проводимые в рамках возможностей Нацбанка, без других комплексных мер не дадут должного эффекта. Повышение ставки рефинансирования — а это главный инструмент Нацбанка в борьбе с инфляцией — в условиях монополистической структуры рынка не обеспечит снижение инфляции потому, что производители-монополисты поддерживают несоответствие совокупного спроса и предложения с целью обеспечения контроля над ценообразованием”, - резюмировал он.

Напомним, Украина переживает инфляцию предложения. Из-за рядя негативных факторов, растет себестоимость продукции.