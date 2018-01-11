Политика Javelin не будут отправлять на Донбасс: в США узнали важную деталь о предоставлении оружия Украине

2018-01-11 21:00 1675

Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin не будут отправлять в зону проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Об этом журналистам издания The Wall Street Journal заявил на условиях анонимности один из чиновников Белого дома.

По его словам, США осторожно действуют в этом вопросе.

Так, ракеты Javelin, обещанные Украине, будут использоваться только для учебных целей на западе страны, далеко от линии фронта и под пристальным наблюдением американских военнослужащих.

Таким образом, Вашингтон надеется не только избежать активизации боевых действий, но и убедиться, что его оружие не попадет в руки боевиков и их российских покровителей.