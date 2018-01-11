Политика В Одесской области умер от кори еще один ребенок

2018-01-11 22:00 1495

 

В новом 2018 году, в Одесской области от осложнений кори умер пятилетний ребенок, сообщили в департаменте здравоохранения Одесской ОГА.

Всего за 2017 год в Одесской области зарегистрировано 1 293 случая заболевания корью, в том числе 843 заболевших - это дети. В декабре заболеваемость корью выросла на 64% по сравнению с ноябрем. Среди детей в возрасте 5-9 лет было выявлено 242 случая кори (- это 18,7%), детей до 1 года - 83 (6,4%), 10-14 лет - 78 (6%), 15-17 лет - 51 случай кори (3,9%). Было зарегистрировано 5 летальных случаев, в том числе - 3 детей.

В конце 2017 года от осложнений при кори умершая медицинский работник приемного отделения одесской больницы.

За прошлую неделю в регионе было зарегистрировано 2 вспышки кори: в Балтском районе и городе Белгород-Днестровский. Заболели корью пятеро детей и двое взрослых.

Соответственно, в Одесской облгосадминистрации решили, что в районах области с высоким уровнем заболеваемости корью зимние каникулы в школах продлят до 20 января. В это время "с населением будет проводиться массовая разъяснительная работа относительно обязательной вакцинации детей", - отмечают одесские чиновники.

Между прочим, Минздрав предпочитает оперировать совершенно другими цифрами. Так, корью в Украине заболело около 200 человек, и никакой эпидемии в стране вообще нет. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун перед заседанием правительства.

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