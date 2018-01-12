Мир Цукерберг принял волевое решение радикально изменить Facebook

2018-01-12 18:28 787

В соцсети Facebook вскоре будет изменен алгоритм наполнения ленты новостей, что должно положительно сказаться на функционировании самой соцсети.

"Недавно мы получили обратную связь от нашего сообщества о том, что публикации от компаний, брендов и медиа вытесняют личные моменты, которые сближают нас друг с другом", - написал основатель Facebook Марк Цукерберг на своей страничке.

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Согласно исследованию, проведенного компанией, было выяснено что использование соцсетей для общения с близкими положительно влияет на самочувствие людей.

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"Когда эти изменения заработают, вы будете видеть меньше публичного контента, например публикаций от компаний, брендов и СМИ. Публичный контент, который вы видите, будет стандартизирован - это должно способствовать содержательному взаимодействию людей", - отметил основатель соцсети.

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