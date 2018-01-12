Политика В Меджлисе призвали Украину отказаться от унизительной подачки Путина

2018-01-12 16:27 980

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление Путина о возвращении украинских кораблей из Крыма "унизительной подачкой".

В своих постах на странице Facebook он призывает официальный Киев на подобное вовсе не реагировать.

"Бандит, уже чувствующий своей подлой душой неизбежность международного суда и справедливого наказания за совершенные им преступления, пока еще не может остановиться в своих потугах унизить Украину... А завершится это тем, что одновременно с возвращением Крыма правительство России выплатит компенсацию Украине за катастрофические последствия временной оккупации Крыма и развязанной на востоке Украины войны", - считает Чубаров.

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Напомним, в 2014 году РФ сообщала, что передаст Украине около 350 единиц вооружения и военной техники в результате инвентаризации имущества Крыма.

В основном это давно устаревшая советская техника 70-х годов выпуска (десятки кораблей, машин и самолетов), которая не имеет перспектив применения в Вооруженных силах. 

 

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