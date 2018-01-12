Политика В Украине ужесточили наказание за преступления против членов семьи

2018-01-12 15:16 961

С сегодншнего дня, 12 января, вступили в силу изменения в закон относительно отягчающих обстоятельств при совершении преступления.

Соответствующий документ был опубликован в парламентской газете Голос Украины.

"Совершение преступления на почве половой принадлежности или в присутствии ребенка, равно как и противоправные действия против инвалида, человека, который страдает из-за психических расстройств, в частности слабоумия, или с недостатками умственного развития, имеет отягчающие обстоятельства", - говорится в документе.

Кроме того, преступление в отношении супруга, бывшего супруга, другого члена семьи или близкого человека также имеет отягчающие обстоятельства.

Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла закон о противодействии домашнему насилию. Документ поддержали 237 депутатов.

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Украинским политикам хотят запретить появляться в телевизионных ток-шоу 2018-01-12 13:46 1147

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