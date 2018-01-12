В Украине ужесточили наказание за преступления против членов семьи

С сегодншнего дня, 12 января, вступили в силу изменения в закон относительно отягчающих обстоятельств при совершении преступления.
Соответствующий документ был опубликован в парламентской газете Голос Украины.
"Совершение преступления на почве половой принадлежности или в присутствии ребенка, равно как и противоправные действия против инвалида, человека, который страдает из-за психических расстройств, в частности слабоумия, или с недостатками умственного развития, имеет отягчающие обстоятельства", - говорится в документе.
Кроме того, преступление в отношении супруга, бывшего супруга, другого члена семьи или близкого человека также имеет отягчающие обстоятельства.
Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла закон о противодействии домашнему насилию. Документ поддержали 237 депутатов.