Политика Гройсман в Донецке ответил на предложение Путина по крымской технике

2018-01-13 09:30 573

 

Премьер Владимир Гройсман заявил, что Украина готова принять военные корабли и авиатехнику из аннексированного Крыму, но вместе с полуостровом.

Об этом он сказал журналистам в рамках рабочей поездки в Донецкую область, сообщает "Укринформ".

"У меня есть встречное предложение - вместе с флотом вернуть нам Крым. Готовы принять в ближайшее время", - сказал Гройсман.

Ранее сообщалось, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. По словам президента России Владимира Путина, вся техника в плачевном состоянии.

Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что практически вся техника, которая оставалась на территории оккупированного Крыма, была отремонтирована.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление президента РФ Владимира Путина о возвращении украинских кораблей из Крыма "унизительной подачкой" и призывает на нее не реагировать.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предложение передать Украине крымскую технику назвал "жестом доброй воли", чтобы "сдвинуть украинское политическое урегулирование с мертвой точки".

Как известно, после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала передавать Украине захваченную технику, однако после вторжения на Донбасс такая передача была приостановлена.

15 апреля 2014 года на то время заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов заявил, что Министерство обороны РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники из Крыма.

На тот момент были переданы 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля. 5 июля в МИД РФ заявили, что РФ приостановила передачу Украине вооружений и техники из Крыма до "полного прекращения украинскими силовиками боевых действий".

В Крыму остались 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корабль управления "Славутич", противолодочные корветы "Тернополь" и "Луцк", морские тральщики "Черкассы" и "Чернигов", большая подводная лодка "Запорожье", спасательный буксир "Кременец" и другие.

Еще по теме

В Меджлисе призвали Украину отказаться от унизительной подачки Путина

2018-01-12 16:27 2275

Россия вернет Украине военную технику из Крыма – Путин

2018-01-11 21:30 3879

В СБУ говорят, что вычислили и поймали самую крупную "рыбу" за все годы независимости

2017-12-29 19:32 2565

Гройсман рассказал, как будут растамаживаться авто на "евробляхах"

2017-12-25 19:30 3720

Еще новости в разделе "Политика"

Миротворцы на Донбассе: в Германии назвали условия для ввода войск

2018-01-13 10:30 138

Гройсман в Донецке ответил на предложение Путина по крымской технике

2018-01-13 09:30 573

В Меджлисе призвали Украину отказаться от унизительной подачки Путина

2018-01-12 16:27 2275

В Украине ужесточили наказание за преступления против членов семьи

2018-01-12 15:16 1989
Все статьи раздела "Политика"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Миротворцы на Донбассе: в Германии назвали условия для ввода войск 2018-01-13 10:30 138
Гройсман в Донецке ответил на предложение Путина по крымской технике 2018-01-13 09:30 573
В Меджлисе призвали Украину отказаться от унизительной подачки Путина 2018-01-12 16:27 2275
В Украине ужесточили наказание за преступления против членов семьи 2018-01-12 15:16 1989

Лента

10:30 Миротворцы на Донбассе: в Германии назвали условия для ввода войск
10:00 Официальный курс: гривня продолжает обесцениваться
09:30 Гройсман в Донецке ответил на предложение Путина по крымской технике
09:00 Синоптики обещают украинцам на Маланку отсутствие снега и легкий морозец
08:00 Старый Новый год 2018: обычаи и традиции празднования
18+ 22:12 В Лас-Вегасе представили первого в истории секс-робота, со сменными типами личности
фото 21:34 Легенда тенниса Серена Уильямс попала на обложку глянца с 4-месячной дочкой
20:29 Дизельный скандал: Ford обвинили в мошенничестве с вредными выхлопами
19:33 В Киеве открыли пункты приема елок для переработки - список адресов
18:28 Цукерберг принял волевое решение радикально изменить Facebook