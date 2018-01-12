Политика Миротворцы на Донбассе: в Германии назвали условия для ввода войск

2018-01-13 10:30 1540

Германия не намерена изменять свое отношение к России и снимать санкции в ближайшем будущем



Об этом рассказал официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт.

В Берлине отметили, что боевики нарушают новогодние перемирия, обстрелы звучат ежедневно.

«Сначала хотелось бы увидеть прогресс, и над этим прогрессом сейчас интенсивно работают», — ответил Зайберт, рассказывая о ситуации на Донбассе.

Также Зайберт прокомментировал введение миротворческой миссии ООН, на которое якобы согласилась Россия.

«Прежде всего, я должен отметить, что до сих пор не существует такой миссии «голубых шлемов». Она лишь тогда может быть полезна, когда поможет улучшить ситуацию для жителей восточной Украины, и если она поможет поддерживать мир. В этом смысле мы будем говорить об этом, а также участвовать в переговорах. Все остальное для меня темой не является», — отметил Зайберт.