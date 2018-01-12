Украина Полтысячи человек заболели корью в Черновицкой области

2018-01-13 11:00 1473

По состоянию на среду, 12 января, в Черновицкой области количество заболевших корью достигает полутысячи. Об этом сообщает "Государственное учреждение "Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

По данным источника, в области было зарегистрировано 468 случаев кори, интенсивный показатель на 100 тыс. населения составляет 51,61.

Кроме этого, среди заболевших 372 детей (79%) и 96 взрослых. При этом среди заболевших детей - 40% (144 больных) приходится на возрастную группу 5 - 9 лет, среди детей в возрасте до 1 года зарегистрировано 23 случая кори.

Стоит отметить, что самому младшему - 2 месяца, а самому старшему больному 52 года.