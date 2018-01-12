Мир В Турции задержали второго подозреваемого в убийстве российского посла

2018-01-13 12:00 1338

 

В Турции в рамках расследования убийства бывшего посла России Андрея Карлова выдан ордер на арест еще одного подозреваемого.

Стоит отметить, что cогласно решения суда Анкары арестован гражданин Турции с инициалами Х.К.

По данным источника, что ему предъявлены обвинения в "соучастии в организации умышленного убийства".

Кроме этого, ранее в Турции силы безопасности задержали мужчину, который мог сыграть ключевую роль в подготовке убийства российского посла в Турции Андрея Карлова.

В публикации не раскрывается имя задержанного, указаны только его инициалы - В.К.А.

Первый раз его задержали по подозрению в причастности к террористической группировке FETО.

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