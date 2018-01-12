Политика Депутат, который предлагал взятку НАБУ, сбежал

2018-01-13 14:30 1194

 

Правоохранители разыскивают депутата Одесского областного совета, которому объявлено подозрение в предложении взятки детектива Национального антикоррупционного бюро в размере $500 тысяч.

Об этом сообщил в комментарии "Укринформу" начальник Департамента по расследованию в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк.

"Этот человек сейчас скрывается от органов предварительного расследования, от прокуроров. Мы принимаем меры для установления его местонахождения", – сказал он.

В то же время на вопрос, соответствует ли действительности распространенная некоторыми СМИ информация, что этим депутатом является Олег Бабенко, чиновник ГПУ ответил: "Я этого не опровергаю".

Как сообщалось, ранее в пятницу НАБУ проинформировал, что действующему депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику объявили подозрение за предложение дать взятку в размере 500 000 долларов сотруднику бюро.

По данным антикоррупционного ведомства, взятка предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов частного общества, задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме по завладению средств бюджета Одессы.

Речь идет о деньгах, полученных от продажи мэрии Одессы здания по завышенным ценам. По мнению детективов, бенефициаром общества является подозреваемый депутат Одесского облсовета.

 

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