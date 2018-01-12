Спорт Легендарный игрок сборной Украины вернулся в "Динамо"

2018-01-13 12:30 1249

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань вернулся в киевское "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Соглашение с 36-летним полузащитником рассчитано до конца текущего сезона.

"Мне очень приятно снова быть в таком великом клубе. Не хочу много говорить – лучше покажу делом на футбольном поле. Буду стараться принести пользу "Динамо" и решить поставленные задачи, что от меня и требуется. Надеюсь, все получится, и все останутся довольны", - сказал футболист после подписания контракта.

Напомним, что Ротань уже выступал за "Динамо" в период с 2005-2008 годов. Руслан провел за это время 49 матчей в чемпионате Украины (забил 5 голов), 8 матчей в еврокубках (2 гола), а также 8 матчей в рамках розыгрыша Кубка Украины (1 гол).

Также на счету игрока 98 матчей и 8 голов в составе сборной Украины, капитаном которой он является.

В текущем сезоне Ротань выступал в составе чешской "Славии", где сыграл в 7 матчах.