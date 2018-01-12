Спорт Легендарный игрок сборной Украины вернулся в "Динамо"

2018-01-13 12:30 1249

 

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань вернулся в киевское "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Соглашение с 36-летним полузащитником рассчитано до конца текущего сезона.

"Мне очень приятно снова быть в таком великом клубе. Не хочу много говорить – лучше покажу делом на футбольном поле. Буду стараться принести пользу "Динамо" и решить поставленные задачи, что от меня и требуется. Надеюсь, все получится, и все останутся довольны", - сказал футболист после подписания контракта.

Напомним, что Ротань уже выступал за "Динамо" в период с 2005-2008 годов. Руслан провел за это время 49 матчей в чемпионате Украины (забил 5 голов), 8 матчей в еврокубках (2 гола), а также 8 матчей в рамках розыгрыша Кубка Украины (1 гол).

Также на счету игрока 98 матчей и 8 голов в составе сборной Украины, капитаном которой он является.

В текущем сезоне Ротань выступал в составе чешской "Славии", где сыграл в 7 матчах.

Еще по теме

Российский клуб хочет увести у Динамо защитника

2018-01-08 18:00 2926

Тиллерсон: отношения США и России зависят от Украины

2018-01-07 10:00 1717

"Шахтер" и "Динамо" вошли в топ-50 самых богатых клубов

2018-01-04 20:30 3793

Правительство Польши: Варшава приняла много беженцев из Украины

2017-12-30 14:00 3561

Еще новости в разделе "Спорт"

Легендарный игрок сборной Украины вернулся в "Динамо"

2018-01-13 12:30 1249

Клубы из Китая и США засыпали предложениями форварда МЮ Златана Ибрагимовича

2018-01-10 15:13 2553

фото Роналду не попал в первую десятку рейтинга самых дорогих игроков мира

2018-01-10 10:12 2972

МОК официально разрешил КНДР участвовать в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане

2018-01-09 13:46 3179
Все статьи раздела "Спорт"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Легендарный игрок сборной Украины вернулся в "Динамо" 2018-01-13 12:30 1249
Клубы из Китая и США засыпали предложениями форварда МЮ Златана Ибрагимовича 2018-01-10 15:13 2553
фото Роналду не попал в первую десятку рейтинга самых дорогих игроков мира 2018-01-10 10:12 2972
МОК официально разрешил КНДР участвовать в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане 2018-01-09 13:46 3179

Лента

15:00 Растаможка: сколько стоит пригнать авто из Европы
14:30 Депутат, который предлагал взятку НАБУ, сбежал
ВАЖНО! 14:00 В МОЗ уточнили статистику заболеваемости корью
13:30 Гройсман в Донецке ответил на предложение Путина по крымской технике
13:00 Синоптики обещают украинцам на Маланку отсутствие снега и легкий морозец
12:30 Легендарный игрок сборной Украины вернулся в "Динамо"
12:00 В Турции задержали второго подозреваемого в убийстве российского посла
11:30 Старый Новый год 2018: обычаи и традиции празднования
11:00 Полтысячи человек заболели корью в Черновицкой области
10:30 Миротворцы на Донбассе: в Германии назвали условия для ввода войск