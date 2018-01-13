Украина ВАЖНО! В МОЗ уточнили статистику заболеваемости корью

2018-01-13 14:00 1410

В Украине по итогу 2017 года, по состоянию на 11 января 2018 года, зафиксировали 4782 случая заболевания корью. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Так, по состоянию на 11 января 2018 года в Киеве корью заболели 66 человек, из них 54 – дети.

"В 2017 году больше всего случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 1344, Одесской – 1256 и Закарпатской – 637. Пять человек в Одесской области умерли, из них – 3 детей", – заявили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что вспышки кори имеют циклический характер и происходят каждые 5-6 лет, а их главная причина – низкий охват прививками.

"В 2016 году менее половины детей получили прививки от кори по графику. С сентября 2017 года продолжаются усиленные меры по иммунизации", – заявили в Минздраве.

В ведомстве напомнили, если ребенку скоро исполняется 1 год или 6 лет, ему необходимо сделать прививку вакцины КПК против кори, паротита и краснухи согласно календарю прививок, если ребенок не был вовремя привит согласно календарю – необходимо его провакцинировать в течение 72 часов.

Ранее в ВОЗ заявили, что корь – основная причина смертности у детей.