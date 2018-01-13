Украина Растаможка: сколько стоит пригнать авто из Европы

2018-01-13 15:00 1622

Растаможка сколько стоит, интересует многих украинцев. Ведь кроме основных сборов в 2018 году начнут учитывать и тип двигателя ввозимого авто

Растаможка имеет множество нюансов. Однако с принятием закона № 3251 о снижении акциза на б/у автомобили ввоз таких машин значительно упростился. Поэтому приобретение транспортных средств в Европе для украинцев стал весьма актуальным.

С 2018 года заработает новый уровень ставок. Растаможка сколько стоит для легального ввоза, будет зависеть от того, какой двигатель у транспортных средств — дизельный, электрический или бензиновый.

В Минэкономразвития представили таблицу, где указана пошлина. В этом случае растаможка сколько стоит, можно отталкиваться от норм, вступающих в силу 1 января 2018 года в рамках Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС.

Согласно документу, ставки ввозной пошлины сократятся до «0» в течение 7 лет. Но это не освобождает украинцев думать, растаможка сколько стоит и уплачивать ее.

Растаможка сколько стоит для авто с бензиновым двигателем. Если объем двигателя меньше 1000 куб. см, нужно уплатить 6,3% от его таможенной стоимости. От 1 л до 1,5 л — 7,3%. В случае 1,5-3 л — 5%.

Растаможка сколько стоит для авто с дизельным двигателем. Если рабочий объем цилиндров двигателя до 2,5 куб. см — 7,3% от таможенной стоимости машины. Свыше 2,5 л — 6,3% от цены авто.

Растаможка сколько стоит для авто с электрическим двигателем. В этом случае по-прежнему можно осуществить легализацию машины без надбавок.

Например, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина назвала следующие суммы уплаты таможенных платежей на автомобили на иностранных номерах, выпущенных как после 2010 года, так и позже 2000-х: категория до 2200 куб. см, вторая категория — около 1000 евро. Следующая категория — 1200-1400 евро.

Кроме того, растаможка сколько стоит для новых авто на территории Украины — тут необходимо уплатить ряд сборов:

1. Ввозная таможенная пошлина. Ее сумма составляет 10% от стоимости машины. Но здесь есть исключения. Так, растаможка сколько стоит за автобусы с двигателем, работающим на дизеле, перевозящие более десяти людей, — здесь взимается сумма 20% от стоимости транспортного средства.

2. Акцизный сбор. В этом вопросе растаможка сколько стоит, зависит от вида машины, его типа, года выпуска и объема мотора.

3. Налог на добавленную стоимость. Данный налог составляет 20% от суммы таможенной стоимости авто.

Кроме того, не забывайте, что для прохождения таможенного оформления транспортного средства в Украине необходимо предъявить:

— таможенную декларацию;

— ТТН;

— договор;

— документ, подтверждающий стоимость машины.