Украинские корабли в Крыму показали на видео

Среди кораблей, которые Путин хочет вернуть Украине, морские тральщики Чернигов и Черкассы, а также подводная лодка Запорожье.
В сети показали состояние украинских военных кораблей в оккупированном Крыму, которые президент России Владимир Путин предложил вернуть Украине. Соответствующие кадры обнародовал российский телеканал Звезда.
Так, на записях можно увидеть морские тральщики Чернигов и Черкассы, а также подводную лодку Запорожье и спасательное буксирное судно Кременец.
На некоторых судах появилась ржавчина и облезла краска.