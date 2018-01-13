Политика Украинские корабли в Крыму показали на видео

2018-01-14 09:00 636

 

Среди кораблей, которые Путин хочет вернуть Украине, морские тральщики Чернигов и Черкассы, а также подводная лодка Запорожье.

В сети показали состояние украинских военных кораблей в оккупированном Крыму, которые президент России Владимир Путин предложил вернуть Украине. Соответствующие кадры обнародовал российский телеканал Звезда.

Так, на записях можно увидеть морские тральщики Чернигов и Черкассы, а также подводную лодку Запорожье и спасательное буксирное судно Кременец.

На некоторых судах появилась ржавчина и облезла краска.

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