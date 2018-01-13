Политика Украина не имеет послов в восьми странах Европы

2018-01-14 10:00 501

По состоянию на январь 2018 года Украина не имеет послов в восьми европейских странах.

Об этом говорится в ответе МИД на запрос Украинской новостей.

В целом вакантны должности послов в 17 странах мира.

С апреля 2014 не нганазначен посол Украины в Швейцарии, с мая - в Дании и Черногории, с августа 2015 - в Ирландии.

В прошлом году освободились должности послов в Греции, Латвии, Хорватии и Эстонии.

Также вакантны должности послов в России, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Алжире, Эфиопии, Перу, Кубе и ЮАР.

Послы в иностранных государствах назначаются и увольняются президентом по представлению министра иностранных дел, а соответствующие указы главы государства скрепляются подписями премьер-министра и министра иностранных дел.

На вопрос о том, вносил ли министр иностранных дел Павел Климкин Президенту Петру Порошенко представление на назначение послов в вышеупомянутых странах, министерство ответа не дало.

При этом внешнеполитическое ведомство отметило, что процедура назначения послов является длительной, поскольку требует подбора кандидатуры, согласования главой государства, ожидания предварительного согласия принимающей стороны и подготовки указа президента.