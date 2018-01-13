Мир Друг Путина победил на выборах в ЕС: стали известны результаты

2018-01-14 11:00 1727

 

Действующий президент Чехии Милош Земан победил на выборах главы государства, получив 38,75% голосов избирателей.

Об этом пишет Český rozhlas по результатам подсчета 99,17% голосов.

На втором месте с 26,52% голосов основной конкурент Земана – бывший председатель Академии наук Чехии Иржи Драгош.

73-летний Земан известен, в частности, своими откровенно антимусульманскими взглядами. Он неоднократно заявлял, что мусульмане не смогут интегрироваться в европейские страны. Земан также не раз призывал к отмене санкций Евросоюза против России.

Драгош выступает за углубление сотрудничества с ЕС (в частности, поддерживает переход Чехии на евро) и сохранение санкций против РФ.

26-27 января состоится второй тур голосования. Президента Чехии избирают сроком на пять лет.

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