Украина Кто и когда пойдет в армию в 2018 году

2018-01-14 10:30 2324

 

Срочный призыв в вооруженные силы пройдут весной и осенью этого года. Весенний призыв стартует 1 апреля и закончится в конце мая.

Об этом говорится в материале Realist`a.

С 18 лет украинцы имеют право идти в армию по собственному желанию, а в 20 лет — обязательный призыв в армию. Согласно ст. 23 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе» срок службы в армии составляет:18 месяцев — для призывников, не имеющих высшего образования; 12 месяцев — для призывников со степенью специалиста или магистра.

Сроки проведения призывной кампании определяет своим указом президент. Весенний призыв — с 1 апреля по 31 мая, осенний — с 1 октября по 30 ноября.

За уклонение от призыва на срочную службу, как поясняет юрист Александр Плахотник, грозит уголовная ответственность — ограничение свободы сроком до трех лет. Чаще всего украинцы получают условные сроки, отмечает эксперт, при этом по истечении трех лет судимость«погашают».

«Чтобы попасть под уголовную ответственность, нужно, чтобы были действительно доказательства уклонения. Если призывнику вручают повестку, а он отказывается», — отмечает Александр Плахотник. Если не явится по повестке в военкомат, грозит штраф от 85 до 119 грн, за повторное нарушение — от 170 до 255 грн штрафа.

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