Украина Будут ли получать пенсию безработные украинцы

2018-01-14 11:30 2204

 

Украинцы, которые работают неофициально или не работают вообще, не смогут получать пенсию. Государство будет платить им пособие, размер которого будет существенно отличаться от обычной пенсии.

На данный момент из 18 млн человек трудоспособного населения в стране официально работают около 16 млн граждан, пишет hyser. Если ситуация не изменится, то остальные после достижения пенсионного возраста смогут претендовать только на социальное пособие, размер которого будет значительно ниже, чем пенсионные выплаты. Например, бывший министр экономики Владимир Лановой утверждает, что размер такого пособия составит 400-500 грн.

По мнению Ланового, такая ситуация является несправедливой в контексте солидарной пенсионной системы, которая предусматривает, что работающие украинцы отвечают за содержание неработающих. Еще одна проблема заключается в том, что размер минимальной пенсии установлен ниже прожиточного минимума.

Действующая пенсионная система отличается еще одним значительным недостатком — высоким размером максимальной пенсии. Пока одни пенсионеры получают порядка 1,4 тыс. грн (размер минимальной пенсии), другим государство платит более 10 тыс. грн.

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