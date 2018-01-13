Мир В Конгрессе рассмотрят импичмент Трампа из-за оскорбления стран

2018-01-14 12:30 1265

Из-за оскорбительных слов в адрес стран третьего мира конгрессмен-демократ будет ставить на голосование вопрос об импичменте Трампа

В Конгрессе США могут снова рассмотреть импичмент президента Дональда Трампа после его высказываний о странах третьего мира. Вопрос на голосование должен поставить конгрессмен от Демократической партии Эл Грин, как он написал в Twitter.

"Разговоры в Конгрессе стоят дешево, считается только то, как мы голосуем. На следующей неделе я снова поставлю на голосование резолюцию об импичменте Трампу", - написал Грин.

11 января Трамп на встрече с конгрессменами оскорбительно высказался о странах третьего мира, а именно о Гаити и государствах Африки, назвав их "shithole countries", то есть, буквально, "вонючими дырами".

Спикер управления верховного комиссара ООН по правам человека сказал, что такие слова может использовать только расист.