Мир В Конгрессе рассмотрят импичмент Трампа из-за оскорбления стран

2018-01-14 12:30 1265

 

Из-за оскорбительных слов в адрес стран третьего мира конгрессмен-демократ будет ставить на голосование вопрос об импичменте Трампа

В Конгрессе США могут снова рассмотреть импичмент президента Дональда Трампа после его высказываний о странах третьего мира. Вопрос на голосование должен поставить конгрессмен от Демократической партии Эл Грин, как он написал в Twitter.

"Разговоры в Конгрессе стоят дешево, считается только то, как мы голосуем. На следующей неделе я снова поставлю на голосование резолюцию об импичменте Трампу", - написал Грин.

11 января Трамп на встрече с конгрессменами оскорбительно высказался о странах третьего мира, а именно о Гаити и государствах Африки, назвав их "shithole countries", то есть, буквально, "вонючими дырами".

Спикер управления верховного комиссара ООН по правам человека сказал, что такие слова может использовать только расист.

Еще по теме

Украина не имеет послов в восьми странах Европы

2018-01-14 10:00 1439

фото + видео Крыша Трампа: В Нью-Йорке загорелся верхний этаж небоскреба Trump Tower

2018-01-09 14:15 3228

США отказал Пакистану в финансовой помощи из-за вялой борьбы с талибами

2018-01-05 12:43 1731

Бывший политтехнолог Януковича подал в суд на прокурора, который расследует его дело

2018-01-04 13:14 1762

Еще новости в разделе "Мир"

видео Застрял на краю обрыва: в Турции произошло страшное ЧП с Boeing

2018-01-14 14:00 1234

В Конгрессе рассмотрят импичмент Трампа из-за оскорбления стран

2018-01-14 12:30 1265

Друг Путина победил на выборах в ЕС: стали известны результаты

2018-01-14 11:00 1724

В Турции задержали второго подозреваемого в убийстве российского посла

2018-01-13 12:00 2428
Все статьи раздела "Мир"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

видео Застрял на краю обрыва: в Турции произошло страшное ЧП с Boeing 2018-01-14 14:00 1234
В Конгрессе рассмотрят импичмент Трампа из-за оскорбления стран 2018-01-14 12:30 1265
Друг Путина победил на выборах в ЕС: стали известны результаты 2018-01-14 11:00 1724
В Турции задержали второго подозреваемого в убийстве российского посла 2018-01-13 12:00 2428

Лента

видео 22:49 В Киеве внезапно подорожал проезд в маршрутках
15:00 Чего ждать от доллара на следующей неделе: эксперты заглянули в будущее
14:30 Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
видео 14:00 Застрял на краю обрыва: в Турции произошло страшное ЧП с Boeing
13:30 Украинские корабли в Крыму показали на видео
13:00 "Барселона" удержала Месси рекордной зарплатой
12:30 В Конгрессе рассмотрят импичмент Трампа из-за оскорбления стран
12:00 Следующий обмен заложников может быть проще - офис омбудсмена
11:30 Будут ли получать пенсию безработные украинцы
11:00 Друг Путина победил на выборах в ЕС: стали известны результаты