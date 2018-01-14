Украина Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

2018-01-14 14:30 1052

Спасатели предупреждают о возможном сходе лавин 14-15 января в горах Ивано-Франковской области из-за снегопадов.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "В связи со снегопадами, 14-15 января в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Укргидрометцентре заявили о высокой вероятности сильного похолодания с 25 января. По словам директора Украинского гидрометеорологического центра Украины Николая Кульбиды, 18 января ожидается прохождение через центральную часть Украины, кроме востока и запада, достаточно активных циклонов, которые приведут к сильному выпадению снега, местами очень сильному, налипанию мокрого снега, усилению скорости ветра, метели.

Также, по его словам, 15-17 января, сначала на Левобережье, а затем и на остальной территории Украины ожидается выпадение снега толщиной до 10 см.



