Экономика Чего ждать от доллара на следующей неделе: эксперты заглянули в будущее

2018-01-14 15:00 1301

12 января валютная торговля на межбанке завершилась подорожанием доллара на 10 копеек, и неделя завершилась в рамках 28,54-28,56 грн./$.

Как сообщил начальник управления дилинговых операций Юрий Гриненко, к концу января-началу февраля будет увеличение валютных поступлений от агропромышленного сектора. Хотя объемы выручки пока сложно прогнозировать.

«Скорее всего, в понедельник безналичный рынок будет открываться в рамках 28,50-28,60 грн./$. А дальше многое будет зависеть от спроса», — считает Юрий Гриненко.

За пять дней безналичная валюта подорожала на 21 копейку.

Чиновники, как и прежде, уверяют, что не бросят валютный рынок в беде, и поддержат продажами доллара, если потребуется. В центробанке дали последний отчет по размеру своих золотовалютных резервов — $18,8 млрд., не уточнив, правда, сумму чистых резервов и удельный вес доллара в них.

Однако с начала 2018 г. НБУ уже успел продать на межбанке $53,5 млн. Большая часть этой суммы — $38 млн. — была выброшена на торги вчера в режиме наилучшего курса.

«Факторами давления на гривну остаются сезонная умеренная активность экспортеров на фоне повышенного спроса со стороны импортеров и наличного рынка, а также наличие гривневого ресурса для спекулятивных игр «на повышение». Кроме того, на курсовые тренды будет влиять позиция Нацбанка в отношении проведения открытых аукционов по продаже доллара для нивелирования пиков волатильности», — прокомментировал ситуацию финансист Олег Куринной.

Напомним, каждый украинец должен зарубежным кредиторам в среднем до двух тысяч долларов. Внешний долг Украины на данный момент составляет 83% ВВП. В среднем каждый гражданин должен от 1,8 до 1,9 тысяч долларов. Отметим, что данным Минфина на 30 ноября 2017 года общая сумма государственного долга равнялась 76,3 тысяч млрд долларов, причем 38,4 тысяч млрд из них составлял внешний долг.