Украина видео В Киеве внезапно подорожал проезд в маршрутках

2018-01-14 17:00 1706

 

В Киеве в воскресенье, 14 января, подорожал проезд в частных маршрутных микроавтобусах – часть перевозчиков уже подняли цену на 1-2 гривны, еще часть обещают сделать это с завтрашнего дня. "Подорожало топливо и нам пришлось поднять стоимость проезда", - сообщили водители изданию Слово и дело.

Так, уже подорожал проезд в частных маршрутных микроавтобусах №201, соединяющих станцию метро "Шулявская" - Южную и Никольскую Борщаговки и №249, курсирующем от станции метро "Левобережная" через Русановку и Березняки к железнодорожной станции "Левый берег". Проезд подорожал на 1 гривну, до 6 гривен.

Также до 7 гривен подорожал проезд в маршрутке №455-а сообщением жилой массив Виноградарь–Севастопольская площадь. А в маршрутке №569, соединяющей станцию метро Лукяновская и Отрадный, проезд до 6 гривен подорожает с 15 января.

Как указано в пояснительных записках в салонах маршруток, подорожание было вынужденным и объясняется ростом цен на топливо и запчасти.

Напомним, с 15 января подорожает проезд и в маршрутках Одессы.

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