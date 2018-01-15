Украина Из-за отсутствия прививок от кори школьников хотят учить дистанционно с помощью видеоуроков

2018-01-15 08:09 738

Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич заявила о том, что в ряде школ города со следующей недели начнут внедрять практику видеоуроков для детей, которых с 22 января не допустят к школьным занятиям из-за отсутствия прививок от кори.

"Это будет полноценный урок в классе, который учитель будет вести для виртуальной аудитории, используя наглядные материалы, классную доску и так далее. Ссылки на эти видеоуроки будут публиковаться на моей странице в Facebook, а также на официальном сайте департамента. Это касается пропущенных тем по основным предметам - математике, украинскому языку, английскому и русским языкам - в тех школах, где он является основным языком обучения", - отметила Буйневич.

По словам чиновницы, с подобной инициативой выступили руководители ряда школ, имеющих технические возможности. Как сообщается, нововведение является абсолютно добровольным проектом, однако принять участие в нем уже изъявили желание городские школы №2, 5, 13, 35, 117, гимназия №8 и юридический лицей. Оценивать знания детей, которые пропустят часть занятий, будут с помощью тестов и контрольных работ.

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Ранее сообщалось, что с начала года вспышки заболеваемости корью зафиксированы в 17 регионах Украины (лидеры Ивано-Франковская, Одесская, Черновицкая и Тернопольская области), хотя единичные случаи заболевания регистрируются по всей стране. И, к величайшему сожалению, уже есть летальные исходы: в Одесской области в результате осложнений недуга умерли пять человек, в том числе двое детей.

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В ряде областей власти продлили школьные каникулы и заявили о недопуске к занятиям непривитых детей. В то же время в Одессе родители непривитых детей, которые не согласны с таким решением комиссии исполкома горсовета, собираются 17 января 2018 года в библиотеке им. М. С. Грушевского на встречу, в ходе которой планируется подписать обращение к руководителям государства с требованием отменить это решение, которое нарушает их конституционные права.

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