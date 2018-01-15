Украина Прогноз погоды: сегодня будет морозно, ожидается мощный снегопад

2018-01-15 10:11 546

Сегодня, 15 января, по всей территории Украины пройдет снег, днем температура опустится до -6 градусов.

Как говорится в сообщении Гидрометеоцентра страны, в западных областях днем температура воздуха будет держаться на уровне от -1 до -6 градусов.

На востоке и в центральных областях термометры покадут от -3 до -5, на севере – от -3 до -6, в южном регионе – от -1 до -6 градусов мороза.

В Киеве также ожидается снег, днем температура опустится до – 4-6 градусов ниже нуля. Ночью будет холоднее - до минус 12.