Политика Что рассмотрит Рада на этой неделе: реинтеграция Донбасса, праздники и отмена е-деклараций

2018-01-16 10:12 639

На текущую неделю 16-19 января в парламенте Украины запланированы два блока важных вопросов - о нацбезопасности и экономике (вторник и четверг соответственно).

Как указано в плане работы Верхойной Рады на неделю, законопроект о реинтеграции Донбасса - первый документ, запданированный на сегодня 16 января.

Далее законопроект о пограничной безопасности государства, кроме прочего, предполагает, что у пограничников будут нагрудные камеры, как у полицейских.

Также депутаты планируют рассмотреть проект закона о введении уголовной ответственности за преступления против военнослужащих.

Кроме того, в повестке Рады президентский и альтернативный законопроекты, которые предполагают переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые.

 Также депутаты попытаются включить в повестку дня сессии ряд законопроектов, в частности об Антикоррупционном суде, а также изменения, которые он предусматривает, в Уголовный процессуальный кодекс и закон "О судоустройстве и статусе судей". В перечне - проект закона об одобрении допуска в Украину иностранных военнослужащих для участия в международных учениях.

Далее нардепы рассмотрят ряд постановлений, в том числе о праздновании в 2021 году на государственном уровне 150-летия со дня рождения Леси Украинки. Также в плане работы на вторник законопроекты в первом чтении, в частности об условиях ввоза на таможенную территорию Украины б/у авто.

Среда традиционно начнется с ратификаций. Депутаты рассмотрят доработанный законопроект о сотрудничестве с Международным банком реконструкции и развития. Также в повестке дня ратификации договоренностей с Молдовой и Португалией о взаимной защите секретной информации; Торгового соглашения и договора о правовой помощи касательно уголовных дел с Таиландом.

 Также на 17 января запланировали ряд переименований населенных пунктов и законопроект о защите детей от сексуальных злоупотреблений во втором чтении. Отметим, во время прошедших пленарных недель, если в среду в сессионном зале было мало народных депутатов, спикер парламента Андрей Парубий предлагал рассмотреть поправки к одному из законопроектов во втором чтении и провести финальное голосование в четверг утром, когда в парламенте достаточно народных избранников. Многие критикуют такую практику, аргументируя это тем, что глава ВРУ таким образом сильно влияет на повестку дня в пленарную среду, оставляя ряд законопроектов без рассмотрения.

Четверг в Раде начнется для народных избранников с рассмотрения блока вопросов экономической политики. Во втором чтении рассмотрят законопроект о приватизации государственного имущества. Также во втором чтении запланировано рассмотрение проекта закона об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. В плане работы есть законопроект о повышении эффективности процедур банкротства (повторное первое чтение).

В повторном втором чтении нардепы планируют рассмотреть законопроекты о создании Кредитного реестра Нацбанка, а также о продлении срока принятия в эксплуатацию зданий, возведенных без необходимых разрешений. Парламент определится, вводить ли в законодательство нормы о платных автодорогах.

Также 18 января у депутатов будет возможность принять в целом как закон проект о введении уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства.

В первом чтении рассмотрят ряд законопроектов, обозначенных президентом как неотложные, - по отмене необходимости подавать е-декларацию общественными активистами (и введении уголовной ответственности для членов НАПК за разглашение сведений с ограниченным доступом и т. п.); о принудительном исполнении постановления органа доходов и сборов или суда о наложении штрафа, а также законопроект, который может обязать правительство советоваться с Конституционным судом относительно возможного уменьшения расходов бюджета на это учреждение.

Пятница - это традиционный Час вопросов к правительству, два законопроекта в первом чтении и объявление депутатских запросов.

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