Украина В Украине начали грабить владельцев самой ходовой криптовалюты Bitcoin

2018-01-16 10:41 1474

В Харьковской области грабители, ворвавшись в дом к мужчине и угрожая ему физической расправой, потребовали перевести на их счет 15 Bitcoin (по сегодняшнему курсу почти 200 тымяч долларов).

Как сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot, злоумышленники проникли в квартиру к мужчине и, угрожая ножом, требовали, чтобы он перевел на их электронный кошелек биткоины. Пострадавший работал веб-дизайнером и зарплату получал в криптовалюте.

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Позже преступники связывались с потерпевшим по телефону и утверждали, что биткоины им не поступили, и угрожали расправой.

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Следователь подал ходатайство в Харьковский суд о временном доступе к вещам и документам правонарушителей. Суд удовлетворил требование следствия. Расследование дела продолжается.

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