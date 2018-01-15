Политика В Украине выявили шпионскую программу, которая крала данные из смартфонов

2018-01-16 08:10 759

Сотрудники СБУ заявляют, что заблокировали распространение шпионской программы, которая собирала информацию со смартфонов украинцев.

По словам сотрудников СБУ, программу создали хакеры из разных регионов Украины.

"Свои "услуги" они продавали клиентам через специально созданные веб-ресурсы. Заказчик, заполнив на сайте соответствующую заявку, получал сначала тестовый доступ к "сервису".

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬ СМАРТФОН ОПУСТОШАЮЩИМ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА ВИРУСОМ COPYCAT

Ему поступала ссылка, которую он должен был физически "закачать" на телефон нужного ему лица. Программа запускалась автоматически при включении мобильного телефона и действовала скрыто от владельца", - сообщили в пресс-службе СБУ.

Шпионская программа отслеживала телефонные разговоры, СМС и ММС-переписки, общения через популярные мессенджеры и электронную почту, предоставляли доступ к фото- и видео файлов телефона, фиксировала местонахождение абонента.

НЕ ПОПАДИСЬ! В СБУ РАССКАЗАЛИ О НОВОЙ КОВАРНОЙ ТАКТИКЕ РОССИЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ

Во время обысков у злоумышленников изъяли доказательства причастности к незаконной деятельности. Расследование по этому делу продолжается.

СМАРТФОНЫ НА ANDROID АТАКОВАЛ ВИРУС, КОТОРЫЙ КРАДЕТ ДАННЫЕ БАНКОВСКИХ КАРТ

Еще по теме

Саакашвили рассказал о четырех часах допроса в СБУ

2018-01-10 19:30 2674

СБУ снова вызвала Саакашвили на допрос – адвокат

2018-01-06 10:00 1744

видео Захват Укрпочты в Харькове: в СБУ сообщили об освобождении 5 заложников

2017-12-30 19:03 3012

В СБУ пояснили, кого из освобожденных сепаратистами заложников проверит контрразведка

2017-12-29 11:44 1933

Еще новости в разделе "Политика"

ЕС исключит из черного списка офшоров Панаму, ОАЭ, Барбадос и Макао

2018-01-16 11:42 321

Что рассмотрит Рада на этой неделе: реинтеграция Донбасса, праздники и отмена е-деклараций

2018-01-16 10:12 636

У Луценко опасаются, что суд вернет в офшоры все конфискованные миллиарды Януковича

2018-01-16 09:11 705

В Украине выявили шпионскую программу, которая крала данные из смартфонов

2018-01-16 08:10 759
Все статьи раздела "Политика"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

ЕС исключит из черного списка офшоров Панаму, ОАЭ, Барбадос и Макао 2018-01-16 11:42 321
Что рассмотрит Рада на этой неделе: реинтеграция Донбасса, праздники и отмена е-деклараций 2018-01-16 10:12 636
У Луценко опасаются, что суд вернет в офшоры все конфискованные миллиарды Януковича 2018-01-16 09:11 705
В Украине выявили шпионскую программу, которая крала данные из смартфонов 2018-01-16 08:10 759

Лента

КАРТА 12:14 Прогноз погоды: стало известно, когда в Украине отступят холода
11:45 Петроса Саркисяна не за что судить
11:42 ЕС исключит из черного списка офшоров Панаму, ОАЭ, Барбадос и Макао
видео 11:13 В гостинице Лондона нашли мертвой легенду ирландского рока Долорес О’Риордан
10:41 В Украине начали грабить владельцев самой ходовой криптовалюты Bitcoin
10:12 Что рассмотрит Рада на этой неделе: реинтеграция Донбасса, праздники и отмена е-деклараций
фото 09:40 Масштабное лобовое ДТП на Соломенской: пятеро пострадавших
09:11 У Луценко опасаются, что суд вернет в офшоры все конфискованные миллиарды Януковича
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области - все цены АЗС
08:10 В Украине выявили шпионскую программу, которая крала данные из смартфонов