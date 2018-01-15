Политика В Украине выявили шпионскую программу, которая крала данные из смартфонов

2018-01-16 08:10 759

Сотрудники СБУ заявляют, что заблокировали распространение шпионской программы, которая собирала информацию со смартфонов украинцев.

По словам сотрудников СБУ, программу создали хакеры из разных регионов Украины.

"Свои "услуги" они продавали клиентам через специально созданные веб-ресурсы. Заказчик, заполнив на сайте соответствующую заявку, получал сначала тестовый доступ к "сервису".

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Ему поступала ссылка, которую он должен был физически "закачать" на телефон нужного ему лица. Программа запускалась автоматически при включении мобильного телефона и действовала скрыто от владельца", - сообщили в пресс-службе СБУ.

Шпионская программа отслеживала телефонные разговоры, СМС и ММС-переписки, общения через популярные мессенджеры и электронную почту, предоставляли доступ к фото- и видео файлов телефона, фиксировала местонахождение абонента.

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Во время обысков у злоумышленников изъяли доказательства причастности к незаконной деятельности. Расследование по этому делу продолжается.

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