Политика У Луценко опасаются, что суд вернет в офшоры все конфискованные миллиарды Януковича

2018-01-16 09:11 708

Глава департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил о том, что оффшорные фирмы могут отсудить обратно конфискованные деньги бывшего непрезидента Януковича. 

"Конечно, если есть фирмы, которые оспаривают и которые получат отказ в этом, и которые могут быть так называемыми добросовестными приобретателями, действительно они могут обращаться в европейские суды и рассчитывать, что европейский суд будет к ним прислушиваться", – сказал  Горбатюк

Напомним, ранее Госслужба финансового мониторинга заблокировала на счетах физических и юридических лиц, которые имеют связь с Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, средства в эквиваленте 1,52 млрд долларов.

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По данным ГПУ, деньги Януковича и его сообщников хранились на ста счетах и выводились из страны через ряд офшорных юрисдикций, попадая во "всемирную мойку". 28 марта 2017 года Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о применении спецконфискации средств, связанных с беглым президентом.

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В апреле 2017 года "Ощадбанк" приступил к исполнению решения суда о конфискации 1,5 млрд долл. активов режима Януковича. В мае прошлого года  инвестиционные компании-резиденты Кипра Akemi management ltd, Aldoza investments ltd, Erosaria ltd, Opalcore ltd, Foxtron networks ltd, Loricom holding group ltd, Wonderbliss ltd, которые инвестировали собственные средства в облигации внутреннего государственного займа Украины, заявили о том, что считают незаконным решение суда о применении специальной конфискации к их имуществу. Они направили письмо-требование остановить исполнение приговора в Ощадбанк, Верховную Раду Украины, Министерство финансов Украины и НБУ.

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