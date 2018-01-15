Украина Украинцев предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами

2018-01-18 11:44 2028

Как сообщают профильные ресурсы, Приватбанк предупредил украинцев о новой афере, обнаруженной в соцсетях. Начинается все с рекламы, которая указывает, что любой гражданин Украины может получить 3 800 гривен. Когда пользователь переходит по ссылке, ему предлагают зарегистрироваться и получить деньги, продав часть своего интернет-трафика.

У многих возникают подозрения, поскольку такие действия явно связаны с мошенничеством. Однако, бдительность усыпляет большое число положительных отзывов в комментариях под публикациями. Разумеется, расхваливают новый способ заработать и пишут, что им якобы уже зачислили деньги на карточку подставные лица.

При регистрации у пользователя просят ввести личные данные и информацию о счетах в банке.

Эксперты призвали граждане быть осторожными, не переходить по сомнительным ссылкам, не регистрироваться на неизвестных сайтах и не передавать мошенникам свои персональные данные.

«Призываем пользователей быть осторожными, чтобы не попасть на крючок мошенников. Ни одного законного повода, который предусматривал бы получение каждым гражданином Украины 3 800 гривен, нет. Поэтому в банке призывают не доверять такой рекламе, не переходить по сомнительным ссылкам и, конечно, не разглашать личную информацию и данные своих банковских карт», — заявил Приватбанк.

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