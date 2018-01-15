Экономика В Украине стремительно подорожали доллар и евро

2018-01-15 17:00 1186

В Украине в понедельник, 15 января, резко вырос курс доллара и евро по отношению к гривне.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

В частности, НБУ установил официальный курс гривни по отношению к доллару на уровне 28,53 грн/$, что на 9 копеек больше, чем днем ранее.

Курс доллара по отношению к гривне демонстрирует активный рост последние четыре месяца. В сентябре прошлого года курс американской валюты достиг отметки в 26,52 грн/$, в октябре – 26,82 грн/$, в ноябре – 27,01 грн/$, а в декабре – 28,06 грн/$.

Одновременно с этим евро подорожал на 45 копеек до 34,63 грн/€.