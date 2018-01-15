Экономика В Украине стремительно подорожали доллар и евро

2018-01-15 17:00 1186

 

В Украине в понедельник, 15 января, резко вырос курс доллара и евро по отношению к гривне.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

В частности, НБУ установил официальный курс гривни по отношению к доллару на уровне 28,53 грн/$, что на 9 копеек больше, чем днем ранее.

Курс доллара по отношению к гривне демонстрирует активный рост последние четыре месяца. В сентябре прошлого года курс американской валюты достиг отметки в 26,52 грн/$, в октябре – 26,82 грн/$, в ноябре – 27,01 грн/$, а в декабре – 28,06 грн/$.

Одновременно с этим евро подорожал на 45 копеек до 34,63 грн/€.

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Экономика

В Украине стремительно подорожали доллар и евро 2018-01-15 17:00 1186
Чего ждать от доллара в ближайшие дни: эксперты сделали прогноз 2018-01-14 15:00 2696
Официальный курс: гривня продолжает обесцениваться 2018-01-13 10:00 2031
В Украине уже сегодня самые высокие в Европе тарифы на свет, - глава НКРЭКУ 2018-01-12 13:14 4747

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