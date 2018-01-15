Политика Климкин обсудил с Лавровым заложников, миротворцев, СЦКК и Крым

2018-01-15 17:30 1034

Сегодня у руководителей дипломатических ведомств Украины и России состоялся телефонный разговор. "Позиции очень далеки", - посетовал глава МИД

Позиции Киева и Москвы по формату возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе и следующим этапам освобождения украинских заложников "очень далеки" от консенсуса. Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сообщил у себя в Twitter после сегодняшнего телефонного разговора с коллегой из страны-оккупанта РФ Сергеем Лавровым.

"Только что разговаривал с Лавровым относительно освобождения наших заложников и политических заключенных, а также относительно формата возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса. Позиции очень далеки, но должны работать дальше", - рассказал глава МИД.

Климкин добавил, что обсудил с Лавровым ситуацию с Совместным центром по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"Не обошли вниманием его (Лаврова, - ред.) итоговую пресс-конференцию", - подытожил министр.

27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц. Одна из освобожденных - 74-я - приняла решение остаться с семьей на временно неподконтрольной территории.

10 января омбудсмен Валерия Лутковская сказала, что 18 января Киев рассчитывает обменяться с боевиками обновленными списками - как украинских заложников, так и запрошенных боевиками "соратников".

По данным СБУ, в заложниках у террористов остаются еще по меньшей мере 103 человека.