Политика Луценко вызвали в Раду отчитаться о конфискованных "деньгах Януковича"

2018-01-15 18:00 950

 

Парламентский комитет по нацбезопасности и обороне вызвал генпрокурора Юрия Луценко, чтобы он отчитался о ходе спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом заявил на заседании согласительного совета парламента в понедельник председатель комитета Сергей Пашинский.

По его словам, этот вопрос важен для национальной безопасности Украины, поэтому главу ГПУ ждут на заседании комитета 17 января.

"Официально приглашаю генерального прокурора в среду к нам на комитет, чтобы он доложил, сколько мы конфисковали, у кого, и что мы делаем, чтобы еще конфисковать", - сказал Пашинский.

Как ранее сообщали в Генеральной прокуратуре, офшорные фирмы могут отсудить назад конфискованные 1,5 миллиарда гривен бывшего президента Украины Виктора Януковича.

7 января телеканал Al Jazeera обнародовал расследование, согласно которому нардеп-беглец Александр Онищенко и бизнесмен, основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс приобрели в "младоолигарха"-беглеца Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича.

Онищенко сразу открестился от прав на "деньги Януковича", купленных у Курченко, а позже подал в суд на Al Jazeera на сумму 20 миллионов долларов за обнародованное расследование.

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