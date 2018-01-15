Политика В Европарламенте заговорили о возможной приостановке безвиза с Украиной

2018-01-15 18:30 1075

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс считает, что Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной, пишет Deutsche Welle.

По словам европарламентария, из-за невыполнения украинской стороной ряда требований в ЕС решили приостановить выплату Киеву макрофинансовой помощи. Поэтому вполне возможно, что Евросоюз может принять решение приостановить безвиз в случае невыполнения некоторых условий, связанных с борьбой с коррупцией.

"Мне жаль, что ЕС приостановил выплату макрофинансовой помощи Украине (600 миллионов евро, - ред.) из-за проблем в процессе реформ и невыполнения условий, по поводу которых мы достигли договоренностей. Потому что Украине нужны деньги и финансовая поддержка, я вижу это и слышу от людей. Я считаю это хоть и печальным, но необходимым шагом ЕС. Я надеюсь, что на следующий период макрофинансовой помощи Украина выполнит все необходимые требования.

Относительно безвизового режима, то, действительно, его функционирование предполагает выполнение некоторых условий, которые связаны с борьбой с коррупцией и определенными реформами. Но я очень надеюсь, что того, чего мы достигли как свободы для украинцев в ЕС, мы не будем касаться", - отметила Хармс.

При этом она подчеркнула, что в ближайшее время в Киеве пройдут переговоры, в которых примут участие представители ЕС и Украины.

"Мы хотим четко объяснить, что именно должно быть сделано, чтобы в Украине заработал эффективный антикоррупционный суд и как мы оцениваем заключение Венецианской комиссии по этому поводу. Мы также хотим встретиться с генеральным прокурором и главой НАБУ.

Это не наша задача судить о работе этих институтов, но мы хотим, чтобы все поняли, что мы являемся надежными друзьями, которые поддерживают всех тех в Украине, кто борется с коррупцией", - заявила депутат Европарламента.