Украина Корь в Киеве: в мэрии рассказали, введут ли карантин

2018-01-15 19:30 952

 

В киевской горгосадминистрации подчеркнули, что в столице нет эпидемии кори, а просто введены ограничительные мероприятия

Об этом рассказал руководитель Главного управления Держпродпотребслужбы Олег Рубан в ходе пресс-конференции.

«Я хочу подчеркнуть, что при кори карантин не вводится, так как это заболевание передается воздушно-капельным путем. Вводится только ограничительные, усиленные профилактически противоэпидемические мероприятия. Корь — это высококонтагиозное инфекционное вирусное заболевание. На сегодня почти 53 коллектива — это группы, классы, организованные коллективы, где введены так называемые ограничительные усиленно эпидемически-профилактические мероприятия. Это — 32 высших учебных заведения, школы и гимназии, 19 — это случаи, зарегистрированные в детских дошкольных учреждениях», — констатировал Рубан.

В свою очередь, директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург заявила, что на сегодня в Киеве нет эпидемии кори.

«Речь про эпидемию не идет. Киевской администрацией были приняты меры по предупреждению, уменьшению заболеваемости корью, и мы имеем позитивные результаты», — отметила Гинзбург.

Напомним, как ранее писала Politeka, с каждым днем в Украине фиксируется все больше заболевших корью, число больных уже перевалило за тысячи.
По состоянию на 15 января, больше всего заразившихся в Ивано-Франковской области — 1344 случая, в Одесской — 1256, в Закарпатской — 637, в Киеве заболели 66 человек.

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