Украина В одном из регионов Украины зарегистрирована масштабная вспышка кори

2018-01-15 20:30 733

 

Во Львовской области по состоянию на 15 января зарегистрирована вспышка кори. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА со ссылкой на данные департамента здравоохранения облгосадминистрации.

«На сегодняшний день, 15 января, во Львовской области зарегистрирована вспышка кори. В течение 2017 года было диагностировано 114 случаев кори, из них 50 - в декабре прошлого года. За две недели 2018 года уже фиксируется 75 обращений с клиническими признаками кори», - говорится в сообщении.

Как отметила директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Ирина Микичак, вакцинация против кори в 2017 году в области составила 75 процентов.

«На данный момент проводится вакцинация детей в возрасте 1 год и 6 лет, а также детей, которые по определенным причинам не были привиты своевременно», - сообщила она. Микичак также отметила, что вакциной против кори европейского качества обеспечены все учреждения здравоохранения области в полном объеме.

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