Политика Полторак будет меньше награждать именным оружием

2018-01-15 21:00 604

 

Министр обороны Украины Степан Полторак ограничил круг лиц, которые ведомство сможет награждать огнестрельным или холодным оружием.

Об этом Полторак написал на своей странице в Facebook.

"Выступил с инициативой и подписал соответствующий приказ ограничить себя в праве награждать отличием "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие" гражданских лиц", - написал Полторак

По его словам, теперь министр обороны Украины сможет награждать оружием только военных ВСУ и других силовых структур, а также военных в отставке или запасе с правом ношения военной формы.

"Согласно приказу, такими наградами граждане указанной категории смогут быть награждены только один раз", - добавил министр.

Полторак считает, что такое решение позволит усовершенствовать нормативно-правовую базу по вопросам награждений и определить четкий круг лиц, которые могут быть награждены данным отличием.

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