Украина Исчезновение мобильной связи в Донецке: боевики выдвинули ультиматум

2018-01-15 21:30 754

 

Пятый день Донецк и другие оккупированные города Донбасса остаются без мобильной связи украинского оператора "Водафон". Как известно, это был последний украинский оператор, который работал на оккупированных боевиками территориях.

По одной из версий, причиной стало повреждение оптико-волоконного кабеля. Согласно другой – перебои связи организовали сами боевики, позже под предлогом этого заявив о намерении взять под внешний контроль расположенные на их территории мощности оператора.

"Сотни тысяч наших жителей остались без связи с друзьями и родственниками по ту сторону линии разграничения. Однако хочу заверить, что на этот вызов мы успешно ответим – соответствующие действия уже производятся. При необходимости мы можем ввести внешнее управление на эту сеть", – заявил главарь донецкий боевиков Александр Захарченко.

В свою очередь глава операторского отдела по связям с общественностью "Vodafone-Украина" Виктория Рубан рассказала сайту "Сегодня", что помочь ситуации может только одно – если до мест повреждения линий доберутся ремонтники компании.

"Там несколько повреждений. Пусть хотя бы нам организуют более-менее безопасный доступ для наших технических специалистов в зону АТО. В серую зону, по которой, проходит линия разграничения. И тогда, если мы ликвидируем хотя бы эти повреждения линии связи, есть возможность того, что мы восстановим связь если не для всех абонентов то, по крайней мере, для большей их части. Пока даже доступа туда нам не гарантируют. Мы обратились к вовлеченным сторонам, потому что, на мой взгляд, технически это обеспечить возможно, и технически возможно обеспечить период "молчания" или отсутствия прекращения огня, для того чтобы это было сделано. Потому что, в конце концов, страдают люди, которые живут на этой территории", – рассказала Рубан.

"Мы же не можем рисковать своими людьми и пускать их под обстрелы, но их, собственно, никто и не пустит. Пока ждем и, надеюсь, что нам такую возможность организуют", – добавила она.

Напомним, ранее мы писали о том, как жителям Донецка приходится ездить "в Украину", чтобы накрыть праздничный новогодний стол.

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