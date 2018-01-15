Спорт Усик - Бриедис: стали известны гонорары боксеров за полуфинал Всемирной суперсерии бокса

2018-01-15 22:00 496

Стали известны гонорары участников полуфинального боя Всемирной суперсерии бокса (WBSS) украинца Александра Усика (13-0, 11 КО) и латыша Майриса Бриедиса (24-0, 18 КО).

Как сообщает "Матч ТВ", оба боксера гарантированно получат за выход в ринг по 800 тысяч долларов. А победитель боя получит еще 800 тысяч долларов.

Также сообщается, что финалисты турнира получат по 2 миллиона долларов, а победитель - еще 2 миллиона.

Напомним, бой Усик - Бриедис состоится 27 января в Риге. На кону в этом поединке будет стоять не только выход в финал WBSS, но и сразу два чемпионских пояса - по версиям WBC и WBO.