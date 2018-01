Мир видео В гостинице Лондона нашли мертвой легенду ирландского рока Долорес О’Риордан

2018-01-16 11:13 492

В Лондоне на 47 году жизни скоропостижно скончалась вокалистка и автор песен ирландской рок-группы The Cranberries, обладательница одного из самых узнаваемых голосов 1990-х Долорес О’Риордан.

Смерть певицы подтвердила ее агент Линдси Холмс. "Родные поражены внезапным известием и требуют не вмешиваться в семейные дела в это сложное время", - приводит цитату из заявления агента BBC.

Что стало причиной смерти О’Риордан, до сих пор не сообщается. Известно лишь, что она прибыла в Лондон на сессию звукозаписи и была найдена мертвой в гостиничном номере.

Напомним, Долорес О’Риордан, женщина, без которой ирландский рок мог быть принципиально другим, родилась 6 сентября 1971 года в Беллибрикене, пригороде города Лимерик. Она была младшей из семи детей в небогатой фермерской семье. В частности, у Долорес пять братьев: Теренс, Брендан, Донал, Пиджей, Джозеф и сестра Энджела.

Певица заинтересовалась музыкой, как и большинство известных людей в этой отрасли, с детских лет. В пять она начала играть на пианино и дудочке, пела в церковном хоре, занималась ирландскими народными танцами. В более старшем школьном возрасте освоила гитару и мандолину. По собственным воспоминаниям, свою первую песню Долорес написала в 12 лет.

В состав The Cranberries О’Риордан попала в 1990 году после того, как спела на прослушивании песню своей любимой певицы Шинейд О’Коннор и шокировала музыкантов своим голосом. После этого гитарист группы Ноэль Хоган дал ей демо-запись песни, над которой они работали, и через неделю Долорес принесла слова и доработанную музыку песни Linger, которая в итоге вошла в первый альбом группы и стала хитом.

С 1990 по 2003 годы в составе этой группы О'Риордан записала пять альбомов. Второй диск, No Need to Argue (1994) удостоился премии "Джуно" - основной музыкальной награды Канады, его общий тираж составил порядка 20 млн экземпляров. А самый известный сингл Zombie, протестный хит, написанный О'Риордан в 1994 году в ответ на очередной теракт Ирландской республиканской армии, получил Европейскую музыкальную награду телеканала MTV в номинации "Лучшая песня" (1995).

После временного ухода из The Cranberries (или фактического распада группы) в 2003 году О’Риордан начала сольную карьеру. В этом качестве она выпустила диски Are You Listening? (2007) и No Baggage (2009), записала песню Ave Maria для фильма "Страсти Христовы" (2004), приняла участие в совместных проектах с немецкой электронной группой Jam & Spoon и итальянским певцом Zucchero.

Помимо этого певица сотрудничала с композитором Анджело Бадаламенти. Вместе они записали песни "Angels Go to Heaven" (2004 год), "The Butterfly" (2006 год) и "Secrets of Love" для саундтреков к фильмам "Эвиленко" (2004 год) и "Secrets of Love" (2007 год).

В 2006 году О’Риордан сыграла эпизодическую роль в фильме Френка Корачи "Клик: с пультом по жизни", в котором исполнила новую версию хита The Cranberries - Linger.

В 2009 году участники The Cranberries объявили о воссоединении группы и выпустили два новых альбома: Roses (2012) и Something Else (2017).

При этом известно, что также в это время О’Риордан работала с группой Jetlag (с 2016 года - D.A.R.K.), играющей в стиле "альтернативный рок", а также приняла участие в качестве наставника в третьем сезоне вокального шоу The Voice of Ireland ("Голос Ирландии"; 2013-2014).

В 2017 году Cranberries объявили о начале мирового турне, которое должно было охватить, в том числе, Британию и США. Однако в мае прошлого года, в разгар тура по Европе группа была вынуждена отменить оставшиеся концерты из-за проблем со здоровьем у О'Риордан. На сайте группы сообщалось, что у певицы проблемы со спиной.