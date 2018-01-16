Политика Шары не будет: стали известны детали и уловки в новом законе об авто на евробляхах

2018-01-19 13:15 863

Получившие в народе прозвище "евробляхеры" украинские владельцы нерастаможенных авто очень надеялись, что в 2018 году вопрос легализации машин, которые были завезены в страну не совсем законным путем, успешно решится. В конце прошлого года для этого были предпосылки. Однако, столь желанной шары не будет. Чиновники традиционно решили поступить по-своему, перекрыв последние законодательные "лазейки".

Правительство разработало законопроект, который регулирует транзит и временный ввоз автомобилей в Украину. Документ запрещает передавать право на управление автомобилем на еврономерах, который ввозится на территорию Украины.

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Таким образом, за рулем "евробляхи" сможет находиться лишь нерезидент, который ввез это авто в Украину. По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам таможенной и налоговой политики Нины Южаниной, передать в управление авто с иностранной регистрацией гражданину Украины будет невозможно.

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Кроме того, в правительстве рассматривается норма, предполагающая предоставление права полиции задерживать «евробляхи», которые нарушили правила пребывания на территории Украины, и препровождать такие автомобили к границе.

Главной причиной того, что украинцы приобретают «евробляхи» является нежелание уплачивать в Госбюджет непомерно высокие таможенные платежи. Активисты требуют минимизировать ставки пошлин для уже ввезенных в Украину «евроблях», чтобы такие автомобили можно было легализировать, не уплачивая всей суммы предусмотренных платежей в бюджет.

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Нина Южанина заявила, что в разработанном законопроекте предусмотрено временное снижение ставок пошлин для таких автомобилей, но расчет платежей будет производиться с учетом возраста транспортного средства.

В настоящее время растаможка автомобиля 2014 года выпуска с бензиновым двигателем 2,2 литра и таможенной стоимостью около 400 тысяч гривен обойдется украинцу в 8300 евро. Конечно, с такими расценками водители не согласны и требуют снизить сумму платежей.

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Новый законопроект предусматривает, что в среднем растаможка «евробляхи» обойдется в два раза дешевле. Однако есть очень хитрый подвох, ведь расчет ставки будет производиться в зависимости от возраста авто. Чем старше машина, тем больше за нее придется платить пошлин. Льготы будут распространяться лишь на машины не старше 2010 года выпуска.

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Как известно, большинство «евроблях», ввезенных в Украину в обход таможенных правил, гораздо старше и не подпадают под действие данной льготы. Естественно, активисты не в восторге от предложенных правительством вариантов.

В который раз история доказывает, что обмануть систему никому не удастся. Платить так или иначе придется и совсем не столько, сколько хотелось бы.

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