Украина Как изменился порядок проведения ВНО в 2018 году - новые правила

2018-01-17 10:41 1512

Как сообщили в Центре оценивания качества образования, Минобразования внесло изменения в порядок проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2018 году.

Внесенные изменения связаны с проведением экзамена по украинскому языку для выпускников средних школ в формате ВНО.

"Учащиеся (слушатели, студенты) учреждений профессионального (профессионально-технического) и высшего образования, которые в текущем учебном году получают полное общее среднее образование и проходят ГИА в форме ВНО, комплект регистрационных документов подают в учреждения образования, в которых они учатся.

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Руководители учебных заведений после получения регистрационных документов своих учеников должны сформировать список лиц, которые будут проходить ГИА в форме ВНО. Список лиц и комплекты документов в установленные сроки руководители учреждений направляют в соответствующий региональный центр или передают нарочно. Таким ученикам Сертификаты ВНО в индивидуальных конвертах будут отправлены по адресу учебного заведения, где они учатся", - говорится в сообщении.

Выпускникам прошлых лет и лицам, которые не проходят государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, сертификаты будут отправлены по адресу, указанному при регистрации.

Кроме этого, с 2018 года при регистрации в ВНО в перечне документов нельзя будет указывать свидетельство о рождении в связи с началом выдачи паспортов граждан Украины с 14 лет.

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