Украина В Украине удваивают производство загранпаспортов

2018-01-16 18:00 1112

Полиграфический комбинат Украина после запуска нового оборудования сможет производить в два раза больше документов, сообщили в Министерстве экономического развития и торговли.

На полиграфическом комбинате Украина во вторник, 16 января, запустили новое оборудование для печати биометрических заграничных паспортов. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли.

По словам первого вице-премьера Степана Кубива, с 16 января полиграфкомбинат сможет производить вдвое больше заграничных паспортов.

"Поскольку предприятие работает круглосуточно и без выходных в три смены, то после запуска новой машины они смогут производить в два раза больше документов. Сейчас это 10 тысяч паспортов в сутки, а с сегодняшнего дня это будет 21 тысяча в сутки", – сказал он.

Оборудование, которое закупил полиграфкомбинат – система BookMaster One #351 от компании ІАІ industrial systems B.V. Ее стоимость – 1,7 млн евро. Аналогичное оборудование используется в более чем 25 странах мира. Производительность новой системы составляет 500 паспортов в час – около 11 тысяч паспортов в сутки и 3 млн 960 тыс. паспортов в год.

В правительстве сообщают, что сейчас в очереди на персонализацию стоит 775 тыс. наборов персональных данных.

"Новое оборудование поможет стабилизировать ситуацию с персонализацией срочных документов в течение нескольких месяцев, и в течение следующих 2-3 месяцев очередь будет ликвидирована", – уверяют в министерстве.

К сезону летних отпусков полиграфкомбинат будет работать в действующем режиме 7 дней в неделю круглосуточно (в три смены).

Напомним, по состоянию на июль 2017 года больше половины украинцев, а именно 57,1%, никогда не были за границей.