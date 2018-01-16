Политика В НАТО ответили на заявление Лаврова о Будапештском меморандуме

2018-01-16 18:30 1351

 

Россия нарушила как Будапештский меморандум, по которому обязывалась уважать независимость, суверенитет и существующие на 1994 год границы Украины, так и другие взятые на себя международные обязательства и международное право.

Об этом заявил в комментарии журналистам глава Представительства, директор Офиса связи НАТО в Украине Александр Винников, сообщает корреспондент Укринформа.

«Российская незаконная аннексия Крыма нарушает международное право и международные обязательства, которые Россия взяла на себя, включая Будапештский меморандум», — заявил Винников, комментируя заявление главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Россия не нарушала Будапештский меморандум.

Винников подчеркнул, что НАТО не признает аннексию Крыма и эта позиция будет оставаться в силе.

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