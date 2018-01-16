Украина Синоптики прогнозируют очень сильные снегопады и метели

2018-01-16 19:00 1741

 

18 января в Украине ожидается осложнение погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«На территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров», — говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидается сильный дождь с переходом в снег.

«В Украине, кроме западных областей усиление ветра до 15-20 м / с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях 25-28 м / с, на дорогах Украины гололедица», — сообщили в ГСЧС.

В Киевской области ожидают сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-20 сантиметров.

В восточных районах области очень сильный мокрый снег, высота снежного покрова 30-40 сантиметров.

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