Синоптики прогнозируют очень сильные снегопады и метели

18 января в Украине ожидается осложнение погодных условий.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
«На территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров», — говорится в сообщении.
По прогнозу синоптиков, в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидается сильный дождь с переходом в снег.
«В Украине, кроме западных областей усиление ветра до 15-20 м / с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях 25-28 м / с, на дорогах Украины гололедица», — сообщили в ГСЧС.
В Киевской области ожидают сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-20 сантиметров.
В восточных районах области очень сильный мокрый снег, высота снежного покрова 30-40 сантиметров.