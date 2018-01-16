Спорт Трио новичков Шахтера выбрало себе игровые номера

2018-01-16 17:30 1037

 

Донецкий Шахтер на сборах в Турции активно готовится к матчу 1/8 Лиги чемпионов против итальянской Ромы. Примечательно, что на сборы отправились и новички дончан.

 

Как передает официальный сайт клуба футболисты, присоединившиеся к Шахтеру в зимнее трансферное окно, уже определились со своими игровыми номерами в команде.

Николай Матвиенко будет выступать с цифрой 22 на спине, Дмитрий Гречишкин выбрал привычный номер 24, а бразилец Додо будет выступать под номером 98.
 
Напомним, что свой первый контрольный матч на сборе в Турции Шахтер проведет 20 января с болгарским Лудогорцем. Начало поединка в 16:00. Прямая трансляция - на канале Футбол 1.

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