Спорт Трио новичков Шахтера выбрало себе игровые номера

2018-01-16 17:30 1037

Донецкий Шахтер на сборах в Турции активно готовится к матчу 1/8 Лиги чемпионов против итальянской Ромы. Примечательно, что на сборы отправились и новички дончан.

Как передает официальный сайт клуба футболисты, присоединившиеся к Шахтеру в зимнее трансферное окно, уже определились со своими игровыми номерами в команде.

Николай Матвиенко будет выступать с цифрой 22 на спине, Дмитрий Гречишкин выбрал привычный номер 24, а бразилец Додо будет выступать под номером 98.



Напомним, что свой первый контрольный матч на сборе в Турции Шахтер проведет 20 января с болгарским Лудогорцем. Начало поединка в 16:00. Прямая трансляция - на канале Футбол 1.