Политика В СБУ Саакашвили два часа упрашивали дать образцы голоса

2018-01-16 20:00 1027

 

Лидер партии "Рух нових сил" экс-президент Грузии Саакашвили возражает против предоставления образцов голоса.

Об этом сообщил "Украинской правде" один из адвокатов Саакашвили Руслан Чернолуцкий после того, как Саакашвили покинул помещение СБУ, где во вторник проводились следственные действия.

"Сегодня было следственное действие относительно попытки взятия образцов голоса в рамках экспертизы. Мы предоставили свои объяснения и возражения", – сказал защитник.

Чернолуцкий отметил, что Саакашвили провел в помещении СБУ около 2 часов.

Адвокат пояснил, что его подзащитный не хочет предоставлять образцы голоса, поскольку экспертиза научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ уже завершена.

"Мы обнаружили в постановлении об отборе образцов голоса много ошибок... Мы считаем, если экпертиза закончена, то какие образцы голоса господин Михеил должен предоставлять? Это не логично. Это одно из оснований того, что в рамках нынешнего следственного действия Саакашвили возражал против взятия образцов голоса", – сказал Чернолуцкий.

По словам адвоката, следующей повестки правоохранители Саакашвили не вручали и не озвучивали.

29 декабря пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что экспертиза научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ подтверждает подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Саакашвили и Сергеем Курченко.

В то же время защита Саакашвили заявил, что экспертиза голосов экс-президента Грузии и беглого олигарха, зафиксированных на аудиозаписях украинскими правоохранителями, были подтасованы.

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