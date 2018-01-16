Политика В Крыму суд приговорил украинского активиста Балуха к почти 4 годам в колонии-поселении

2018-01-16 21:00 882

 

Во вторник, 16 января, в аннексированном Крыму "Раздольненский районный суд" приговорил украинского активиста Владимира Балуха, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей, сообщает Крым.Реалии.

Стоит отметить, что Балуха обвиняют в незаконном хранении боеприпасов. Во время заключительного слова подсудимый заявил, что дело против него "сфабриковано в связи с его политической позицией".

В то же время защита украинского активиста заявила, что подала апелляцию на арест. По словам координатора Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник, до рассмотрения апелляционной жалобы Балух будет находиться в изоляторе временного содержания.

Отреагировали на арест и Министерстве иностранных дел Украины - дипломаты пообещали усилить международное давление на Россию.

"Сфабрикованное решение незаконных судов. Выражаем протест. Будем усиливать международное давление на РФ по освобождению В.Балуха", - написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в своем Twitter-аккаунте.

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