Экономика Убытки на $5,5 млрд: стали известны детали расследования по ПриватБанку

2018-01-16 20:30 895

Международное детективное агентство Kroll выявило, что ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 миллиардов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц", – говорится в отчете.

Кроме того, в банке использовали механизмы для маскировки источников и реального назначения кредитов, которые имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств.

"Объем операций и скорость их проведения, отсутствие обоснованной экономической связи между лицом, которое погашает кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование офшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров", – говорится в расследовании.

Для координации всех действий по выводу средств был создан "банк в банке", к теневой работе которого были привлечены сотни работников ПриватБанка. Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.

В Kroll также пришли к выводу, что теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц. Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц.

Также она обеспечивала осуществление транзакций с целью скрыть источник и истинное предназначение кредитных средств, создавая видимость обычного клиентоориентированного банка. Финучреждение привлекало средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования.

Кроме того, стало известно, что до национализации ПриватБанка в декабре 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.

В конце 2016 года 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами. Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что и привело к убыткам банка.