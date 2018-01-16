"Евровидение-2018": объявлен полный список претендентов от Украины

В Украине завершился первый этап Национального отбора на "Евровидение-2018" - прием и отбор заявок всех артистов, желающих принять участие в песенном конкурсе.
Во вторник, 16 января, телеканалы СТБ и UA:ПЕРШИЙ объявили имена 18 претендентов, которые будут бороться за право представлять Украину уже в следующем месяце. Победитель Национального отбора отправится в мае на конкурс в Лиссабон, столицу Португалии.
Уже 10 февраля зрители увидят следующих претендентов:
The Erised
Сергей Бабкин
СONSTANTIN
Kozak System
The ВЙО
Julinoza
Dilemma
KAZKA
Yurcash
Mountain Breeze
Ingret Kostenko
Vil’na
LAUD
Определены также пять полуфиналистов, которыми стали наиболее успешные исполнители прошлогодних Нацотборов:
TAYANNA
KADNAY
Pur:Pur