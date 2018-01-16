Украина "Евровидение-2018": объявлен полный список претендентов от Украины

2018-01-16 22:00 1583

 

В Украине завершился первый этап Национального отбора на "Евровидение-2018" - прием и отбор заявок всех артистов, желающих принять участие в песенном конкурсе.

Во вторник, 16 января, телеканалы СТБ и UA:ПЕРШИЙ объявили имена 18 претендентов, которые будут бороться за право представлять Украину уже в следующем месяце. Победитель Национального отбора отправится в мае на конкурс в Лиссабон, столицу Португалии.

 

Уже 10 февраля зрители увидят следующих претендентов:

 
 

The Erised

Сергей Бабкин

СONSTANTIN

Kozak System

The ВЙО

Julinoza

Dilemma

KAZKA

Yurcash

Mountain Breeze

Ingret Kostenko

Vil’na

LAUD

Определены также пять полуфиналистов, которыми стали наиболее успешные исполнители прошлогодних Нацотборов:

TAYANNA

KADNAY

Pur:Pur

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